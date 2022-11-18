Суд закрыл дело против петербуржца, возбужденное из-за пацифистской надписи на сумке

Ленинский районный суд Петербурга закрыл дело в отношении Алексея Кириловского, которого с весны преследовали по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского. По вмененной фигуранту статье истек срок давности.

В середине апреля петербуржца задержали в метро из-за пацифистской надписи на его сумке. После того как районный суд оштрафовал Кириловского на 30 тысяч рублей, в Горсуде ему удалось добиться отправления дела на пересмотр. В итоге Ленинский районный суд заново взялся за дело только 18 ноября, когда истек срок привлечения по статье 20.3.3 КоАП.

Отметим, что на неделе петербургские суды прекратили еще два дела, возбужденных из-за пацифистской надписи, правда, в том случае протоколы были составлены по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов