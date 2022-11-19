Нижегородские активисты обратились в прокуратуру из-за официального наречения "сквера Славиной" именем архитектора Воронкова

Экоцентр "Дронт" в Нижнем Новгороде обратился в прокуратуру с жалобой на решение городской думы о присвоении имени архитектора Воронкова скверу, неофициально прозванному "сквером Славиной", сообщило 19 ноября издание "7х7". Активисты подозревают, что поступок депутатов преследовал цель помешать увековечению народного названия территории.

Как отмечается, народное прозвище территории появилось неспроста. "При всем уважении к уважаемому архитектору, только благодаря усилиям Ирины [Славиной] удалось отстоять этот участок от застройки", — говорится в сообщении экоактивистов, опубликованном в соцсетях.

Как считают нижегородцы, при принятии решения о присвоении скверу имени Воронкова депутаты нарушили регламент гордумы, а вместе с ним положение о присвоении наименования элементам улично-дорожной сети и требования, устанавливаемые порядком ведения перечня озелененных территорий общего пользования. В связи с этим они просят прокуратуру принять меры реагирования для отмены присвоенного названия. В дальнейшем они рассчитывают добиться официального закрепления за сквером имени Ирины Славиной.

О планах нижегородских активистов настоять на присвоении скверу имени Славиной стало известно в мае этого года.

Ирина Славина возглавляла местное издание Koza Press. В октябре 2020 года она покончила с собой перед зданием управления МВД по Нижегородской области.

Фото: ПЬЯТNIЦА / Telegram