На открытие школы в Шушарах Милонов хочет позвать "крупных артистов"

Находящийся в зоне проведения военной спецоперации депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что успевает оттуда следить за порядком на своей избирательной территории. Так, судя по новому посту в его Telegram-канале, депутату удалось проконтролировать ход строительства долгожданной школы в Шушарах, которая расположится в доме № 30 по Первомайскому проспекту. Учреждение рассчитано на 1925 учеников, а актовый зал вместит еще больше людей — 1934.

"На открытие явно надо звать "крупных" артистов, площадка позволяет сделать масштабное шоу-программу, но предложите свои варианты в комменты?" - написал политик.

Единоросс обещает продолжить контроль за строительством и сделать так, чтобы сроки введения школы в эксплуатацию не сдвинулись и дети смогли начать обучение в первом квартале следующего года.

Ранее финансово-хозяйственную деятельность чиновников из местной администрации МО "Поселок Шушары" по запросу Милонова начала проверять прокуратура.