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Новости 14:50

Резидентам ОЭЗ "Усть-Луга" предоставят налоговые льготы

фото ЗакС политика Резидентам ОЭЗ "Усть-Луга" предоставят налоговые льготы

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, устанавливающий налоговые льготы для членов-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Усть-Луга" в Кингисеппском районе, информирует пресс-служба администрации региона. Документ обретает легитимную силу через месяц после его опубликования.

Так, согласно подписанному закону, для резидентов ОЭЗ будут установлены пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль, в том числе начиная с налогового периода, в течение которого компании получили свою первую прибыль. Соответственно, первые пять лет резиденту будет начисляться налог в размере 5%, с шестого по десятый годы – 11%, а с одиннадцатого – 13,5%.

Также в документе говорится о том, что в течение первых десяти лет резидентов освободят от налога на имущество организаций, после чего он будет составлять 2,2%. 

Напомним также, ранее сообщалось, что объём инвестиций в ОЭЗ "Санкт-Петербург" достиг почти 80 млрд рублей.


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