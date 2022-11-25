Резидентам ОЭЗ "Усть-Луга" предоставят налоговые льготы

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, устанавливающий налоговые льготы для членов-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Усть-Луга" в Кингисеппском районе, информирует пресс-служба администрации региона. Документ обретает легитимную силу через месяц после его опубликования.

Так, согласно подписанному закону, для резидентов ОЭЗ будут установлены пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль, в том числе начиная с налогового периода, в течение которого компании получили свою первую прибыль. Соответственно, первые пять лет резиденту будет начисляться налог в размере 5%, с шестого по десятый годы – 11%, а с одиннадцатого – 13,5%.

Также в документе говорится о том, что в течение первых десяти лет резидентов освободят от налога на имущество организаций, после чего он будет составлять 2,2%.

Напомним также, ранее сообщалось, что объём инвестиций в ОЭЗ "Санкт-Петербург" достиг почти 80 млрд рублей.