Минюст добавил четыре организации в список нежелательных на территории России

Министерство юстиции 29 ноября обновило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых запрещена в России. Все они были признаны Генпрокуратурой нежелательными в ноябре.

Речь идет о научном центре Вудро Вильсона*, Open Press**, а также двух украинских организациях — "Всеукраинском духовном центре "Возрождение""*** и благотворительном фонде "Возрождение" Владимира Мунтяна****.

Как уточнили в Минюсте, организации были включены в перечень в соответствии с законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". Основанием для этого послужила позиция первого замглавы Генпрокуратуры, уточнили в министерстве.

Сегодня же Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России литовской НПО Riddle*.

*Минюст внес научный центр Вудро Вильсона в перечень нежелательных на территории РФ организаций

**Минюст внес Open Press в перечень нежелательных на территории РФ организаций

***Минюст внес "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" в перечень нежелательных на территории РФ организаций

****Минюст внес "Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна" в перечень нежелательных на территории РФ организаций

*****Генпрокуратура признала аналитический центр Riddle нежелательной организацией на территории РФ