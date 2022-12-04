ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:58

МЧС оповестило петербуржцев о снегопаде 5 декабря

фото ЗакС политика МЧС оповестило петербуржцев о снегопаде 5 декабря

Петербургское управление МЧС оповестило жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий: в понедельник, 5 декабря, город накроет снегопад, информирует пресс-служба чрезвычайного ведомства.

"5 декабря в Петербурге ожидается сильный снег", - отчитались в МЧС по региону.

Городским автомобилистам советуют быть предельно бдительными на дорогах и соблюдать дистанцию. По возможности следует отказаться от управления машиной. Аналогичное обращение адресовано и пешеходам, которых также просят быть осторожными на улицах.

Отметим, снегопад уже накрыл Северную столицу в воскресенье, 4 декабря. Ожидается также усиление ветра.

Ранее, напомним, петербургские предприятия получили новую партию уборочной техники.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама