Налоговая заблокировала счёт "Филипп Киркоров Корпорейшн" в Сбербанке

Управление Федеральной налоговой службы РФ по Красногорску Подмосковья приостановило проведение операций по счёту компании, соучредителем которой является эстрадный певец Филипп Киркоров. Внимание на это обратил "Деловой Петербург".

Речь идёт об ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн". Решение налоговой обосновано непредоставлением декларации в уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока.

Компания на 50% принадлежит самому Киркорову, а оставшейся частью владеет давний партнёр исполнителя Геннадий Рыбаков. До недавних пор он в том числе являлся главой ООО "Филипп Киркоров Продакшн".

По итогам 2021 года баланс ООО составил 119 млн рублей, выручка сократилась до нуля, а убыток достиг почти 9 млн рублей.

Напомним, в ходе Петербургского международного экономического форума-2022 Киркоров и глава Ленобласти Александр Дрозденко подписали соглашение о строительстве ТРК "Звезда" в регионе.