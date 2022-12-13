ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:19

Госдума одобрила законопроект, предусматривающий недопустимость использования заимствованных слов при наличии аналогов

фото ЗакС политика Госдума одобрила законопроект, предусматривающий недопустимость использования заимствованных слов при наличии аналогов

Депутаты Государственной думы 13 декабря поддержали в первом чтении внесенный правительством законопроект о внесении поправок в закон "О государственном языке Российской Федерации", следует из информации в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект закона "подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве" и конкретизирует сферы его применения, следует из текста пояснительной записки. Также документ вводит определения понятий, таких как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, закрепляющие нормы русского языка, а заодно формулирует порядок подготовки и утверждения списка нормативных словарей и грамматик.

"Также проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", — отмечают авторы проекта. По их мнению, это позволит защитить русский язык от "чрезмерного" употребления заимствований.

Законопроект поступил на рассмотрение Госдумы 26 октября, спустя месяц о его поддержке заявил парламентский комитет по науке и высшему образованию.

Стоит отметить, что это не единственная инициатива, направленная на защиту русского языка от иноязычных влияний. В начале декабря сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли на рассмотрение Госдумы проект о запрете использования в рекламе некириллических алфавитов. Позже Ковитиди объявила, что предлагаемый ею запрет не коснется использования латинских букв V и Z, поскольку эта символика используется в социальной рекламе, но не в коммерческой.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама