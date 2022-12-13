Госдума одобрила законопроект, предусматривающий недопустимость использования заимствованных слов при наличии аналогов

Депутаты Государственной думы 13 декабря поддержали в первом чтении внесенный правительством законопроект о внесении поправок в закон "О государственном языке Российской Федерации", следует из информации в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект закона "подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве" и конкретизирует сферы его применения, следует из текста пояснительной записки. Также документ вводит определения понятий, таких как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, закрепляющие нормы русского языка, а заодно формулирует порядок подготовки и утверждения списка нормативных словарей и грамматик.

"Также проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", — отмечают авторы проекта. По их мнению, это позволит защитить русский язык от "чрезмерного" употребления заимствований.

Законопроект поступил на рассмотрение Госдумы 26 октября, спустя месяц о его поддержке заявил парламентский комитет по науке и высшему образованию.

Стоит отметить, что это не единственная инициатива, направленная на защиту русского языка от иноязычных влияний. В начале декабря сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли на рассмотрение Госдумы проект о запрете использования в рекламе некириллических алфавитов. Позже Ковитиди объявила, что предлагаемый ею запрет не коснется использования латинских букв V и Z, поскольку эта символика используется в социальной рекламе, но не в коммерческой.