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Новости 14:03

Комблаг отчитался об уборке центра Петербурга от снега

фото ЗакС политика Комблаг отчитался об уборке центра Петербурга от снега

Петербургские коммунальщики завершили уборку центра города от снежных масс, известили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Среди прочего, зимние осадки были убраны с 1-й Кадетской лини, Каховского переулка, Большого и Среднего проспектов В.О., Университетской набережной, Загородного проспекта, Менделеевской и Косой линий и других.

"Работы кипят и в других районах Петербурга", - заверили в комблаге.

В Невском районе, в частности, привели в порядок улицу Коллонтай, Заневский и Новочеркасский проспекты, проспект Солидарности.

На юге города коммунальщики прибрались в Пушкине и Колпино.

Напомним, всем коммунальным службам города поручено обработать улицы противогололёдными смесями к началу рабочей недели ввиду возможной оттепели.


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