Вологодский экс-депутат Евгений Доможиров стал фигурантом дела о фейках про ВС РФ из-за постов в Telegram

Бывший депутат Заксобрания Вологодской области журналист Евгений Доможиров попал под уголовное преследование по статье о распространении фейковой информации о российской армии (ст. 207.3 УК) из-за постов в своём Telegram-канале. Об этом он сам рассказал в своих соцсетях.

К публикации Доможиров прикрепил постановление о возбуждении уголовного дела, в котором говорится, что поводом для начала разбирательства в его отношении стали заметки в Telegram. Причём следователи указали временной период, в течение которого были опубликованы "недостоверные" сведения о Вооружённых силах, — с 14 июля по 18 августа.

"Интересно, а публикации до 14 июля и после 18 августа не формировали негативное отношение? Или, может быть, до 24 февраля я не испытывал стойкую неприязнь к органам государственной власти РФ, в том числе к главе государства?" — интересуется Доможиров.

Не так давно МВД объявило журналиста в розыск.

Фото: Domozhiroff / Telegram