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Новости 13:26

На Дворцовой площади мать срочника встала в одиночный пикет

фото ЗакС политика На Дворцовой площади мать срочника встала в одиночный пикет

В Петербурге днем 21 декабря на Дворцовую площадь вышла женщина с плакатом, посвященным специальной военной операции, на что обратил внимание проект Avtozak Live.

Участница акции утверждает, что приходится родной матерью срочнику и обеспокоена его многомесячным нахождением близко к украинской границе. Недовольна она, судя по тексту плаката, также отстутствием реакции представителей Западного военного округа на ее обращения. 

Вокруг пикетчицы возникло несколько полицейских машин и мужчин в форме.

Акцию провел "Совет матерей и жен военнослужащих", чью группу "ВКонтакте" заблокировали месяц назад. Ранее этому движению удалось добиться встречи с представителем штаба ЗВО.


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