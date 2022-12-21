На Дворцовой площади мать срочника встала в одиночный пикет

В Петербурге днем 21 декабря на Дворцовую площадь вышла женщина с плакатом, посвященным специальной военной операции, на что обратил внимание проект Avtozak Live.

Участница акции утверждает, что приходится родной матерью срочнику и обеспокоена его многомесячным нахождением близко к украинской границе. Недовольна она, судя по тексту плаката, также отстутствием реакции представителей Западного военного округа на ее обращения.

Вокруг пикетчицы возникло несколько полицейских машин и мужчин в форме.

Акцию провел "Совет матерей и жен военнослужащих", чью группу "ВКонтакте" заблокировали месяц назад. Ранее этому движению удалось добиться встречи с представителем штаба ЗВО.