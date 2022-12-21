Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 19:27

Сладости и зайчики: что подготовили муниципалы для юных петербуржцев

фото ЗакС политика Сладости и зайчики: что подготовили муниципалы для юных петербуржцев

В муниципалитетах Петербурга в преддверии Нового года начали раздавать подарки для своих жителей. Сладкие наборы закупили минимум в трети МО. В основном цена одного набора не превышала 1000 рублей и чаще всего сопровождался каким-нибудь сувениром с зайцем - символом 2023 года. ЗАКС.Ру изучил контракты на поставку подарков и рассказывает, что муниципалы кладут под елочку. 

Проигнорировать символ нового года муниципалы при выборе новогодних подарков не могли, поэтому помещали изображение зайца на коробки со сладостями, обложки книг, а также добавляли к подаркам плюшевого зверя. В некоторых муниципалитетах в наборы вкладывали развивающие игры вроде пазлов или кроссвордов. 

Из года в год тройка самых крупных заказов практически не меняется. Лидером по дороговизне сладких подарков в этот раз стала местная администрация Петергофа. Там на эти цели заложили 6 млн рублей. Детям вручат сладости в картонных пирамидках, на которых будут изображены нарисованные детьми виды новогоднего Петергофа. Внутри будут ждать 300 граммов сладостей и развивающая игрушка с локальной тематикой: пазлы, настольная игра или сборная модель. Всего закажут 8 тысяч наборов по 810 рублей каждый. Контрактом займется ООО "Каскад".На втором месте МО "Светлановское", где, кроме традиционных сладостей, муниципалы решили подарить игру в дополненной реальности - в комплекте будет идти анимационная игра "Новогодний квест", для которой потребуется камера смартфона. Всего подготовили 2,5 тысячи наборов. Кроме того, местная администрация закупила 3,7 билетов на новогоднее представление в БКЗ "Октябрьский". Вся закупка обошлась в 5,3 млн рублей. Замыкает тройку лидеров МО "Шувалово-Озерки". Там подарки обошлись в 3,9 млн рублей. За эти деньги подготовят 11,1 тысячи наборов, в которых будут только сладости: шоколадные батончики, мармелад, печенье и другие вкусности. Поставкой займется ООО "Чиллада". Эта же компания получила четвертый из самых дорогих контрактов от МО "Горелово" на 3,7 млн рублей. За эти деньги подготовят 3 тысячи сладких наборов трех типов: мешки, подушки и шапки. Все три варианта упаковки должны иметь признаки символа нового года - зайца. Муниципалы решили, что это будет выражаться в наличии ушек. 

Поставщиком сладких подарков в МО № 15 стал индивидуальный предприниматель Владимир Кучеров, муниципальный депутат-единоросс из Тамбовской области. Он предложил коллегам из Петербурга цену в два раза меньше, чем они предполагали. Вместо 3,6 млн рублей подарки обойдутся в 1,8 млн рублей. За эти деньги он обещал 7,2 тысячи сладких наборов. Изначально один подарок оценили в 500 рублей, но, после такого дисконта, вероятно, он обойдется в 250 рублей. Еще Кучеров предложил лучшую цену муниципалам из МО "Остров Декабристов". Подарочные наборы обойдутся в 554 тысяч рублей. Изначально на эти цели выделили 873 тысячи рублей. В Ломоносове закупят 4,3 тысячи подарков. Помимо конфет, суфле и халвы, в каждом наборе будет мягкая игрушка в виде кролика. Контракт получило ООО "Королевский холдинг" за 2,6 млн рублей. Столько же на сладкие подарки выделили в МО "Смольнинское". Там закупят 1700 наборов. Подарки для детей из МО "Полюстрово" обошлись в 1,8 млн рублей, хотя местная администрация была готова заплатить до 2,4 млн рублей. ООО "Королевский холдинг" подготовит 5,6 тысяч подарков, каждый из которых оценили в 437 рублей. В чемоданчике со сладостями будут шоколадные и карамельные батончики с мягкой игрушкой в виде зайца. 

Администрация МО "Шушары" выделила 2 млн рублей на новогоднюю закупку. Муниципалы решили не выбирать, чем радовать жителей и решили предоставить выбор им самим. В качестве подарка там вручат 3,8 тысяч подарочных карт на покупки в гипермаркете "Лента" номиналом 500 рублей. Чуть меньше, 1,7 млн рублей потратили в МО "Гавань" на 2 тысячи наборов с игрушкой "Зайчик Лапуля", елочным шаром с логотипом МО и сладостями. В Колпино наборы обошлись в 1,8 млн рублей. ООО "Балтийский проект" предложило за один набор 287 рублей. 

В поселке Металлострой новогодние сладости получат 1,2 тысячи детей. Подарки обошлись муниципалитету в 1,2 млн рублей. Там дети получат кроссворды из семи слов и сладости. За эти же деньги 1,8 тысячи детей из МО № 54 получат сладости и фломастеры

Новогодние закупки остальных муниципальных образований не превысили 1 млн рублей. В МО "Купчино" администрация муниципалитета объявила тендер на 984 тысячи рублей. За эти деньги планировали закупить 1,1 тысячи наборов с конфетами, спортивно-развлекательной игрой и сумкой-шоппером. Плюшевый заяц в наборе тоже присутствует. Муниципалы из Владимирского округа закупили 1,2 тысячи наборов за 885 тысячи рублей, а Литейный округ - 1,1 тысячи комплектов за 798 тысяч рублей

В поселке Комарово решили подарить детям магнит с портретом Деда Мороза, а также образовательную книжку с кроликом. За 796 наборов заплатят 549 тысяч рублей. В Павловске закупят 500 подарков по 1000 рублей каждый. В соседнем Пушкине тоже закупают около 500 подарков, но дешевле. Весь контракт обошелся в 378 тысяч рублей

МО "Урицк" решило поздравить детей-инвалидов, которые проживают в округе. На эти цели выделили 360 тысяч рублей, но потратят лишь 228 тысяч рублей. За эти деньги, помимо 162 наборов, к детям придут Дед Мороз со Снегурочкой и лично поздравят каждого. В МО "Посадский" на подарки ушло 275 тысяч рублей. В поселке Репино на поздравления выделили 299 тысяч рублей. В администрации МО № 78 в качестве подарка решили закупить 271 кг печенья в жестяных банках. Новогоднее мучное обошлось им в 273 тысячи рублей. Привезти четверть тонны хлебобулочных изделий вызвался ООО "Сладкий фургон". МО "Усть-Ижора" выделило 195 тысяч рублей. В МО "Дворцовый округ" - 180 тысяч рублей. 

В "Лиговке-Ямской" простые сладкие наборы из конфет обошлись в 277 тысяч рублей. Всего закажут 500 наборов весом 600 грамм. 

Меньше всего потратилась администрация муниципального образования Кронштадт. В опубликованной закупке указана максимальная цена в размере 48 тысяч рублей, однако муниципалы закупили 400 наборов, каждый из которых оценили в 462 рубля. В них входят различные батончики, мармелад и мини-десерт. 

МО "Гражданка" решила закупить для жителей 600 настенных календарей на 2023 год за 115 тысяч рублей. Еще муниципалы купили 1,5 тысячи билетов на мюзикл "Новогодний детектив" в Выборгском ДК. 

Некоторые муниципалитеты не стали размещать извещения о проведении аукциона на закупку подарков к Новому году, хотя делали это в прошлом. Среди них, например, МО "Гагаринское" и МО "Лахта-Ольгино". Зато в последнем муниципалитете закупили 200 билетов на "Щелкунчика" в академическом театре балета Леонида Якобсона, которые обошлись в 375 тысяч рублей. Как муниципалы тратились на праздник в прошлом году – читайте в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Владимирский округ
Пока еще нет голосов...
МО Гавань
Пока еще нет голосов...
МО Горелово
Пока еще нет голосов...
МО Город Колпино
Пока еще нет голосов...
МО Город Кронштадт
Пока еще нет голосов...
МО Город Ломоносов
Пока еще нет голосов...
МО Город Павловск
Пока еще нет голосов...
МО Город Петергоф
Пока еще нет голосов...
МО Город Пушкин
Пока еще нет голосов...
МО Гражданка
Пока еще нет голосов...
МО Дворцовый округ
Пока еще нет голосов...
МО Купчино
Пока еще нет голосов...
МО Лиговка-Ямская
Пока еще нет голосов...
МО Литейный округ
Пока еще нет голосов...
МО Остров Декабристов
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Комарово
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Металлострой
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Репино
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Усть-Ижора
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Шушары
Пока еще нет голосов...
МО Светлановское
Пока еще нет голосов...
МО Смольнинское
Пока еще нет голосов...
МО Урицк
Пока еще нет голосов...
МО Шувалово-Озерки
Пока еще нет голосов...
МО №15
Пока еще нет голосов...
МО №54
Пока еще нет голосов...
МО №78




Новости21 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама