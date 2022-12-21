Сладости и зайчики: что подготовили муниципалы для юных петербуржцев

В муниципалитетах Петербурга в преддверии Нового года начали раздавать подарки для своих жителей. Сладкие наборы закупили минимум в трети МО. В основном цена одного набора не превышала 1000 рублей и чаще всего сопровождался каким-нибудь сувениром с зайцем - символом 2023 года. ЗАКС.Ру изучил контракты на поставку подарков и рассказывает, что муниципалы кладут под елочку.

Проигнорировать символ нового года муниципалы при выборе новогодних подарков не могли, поэтому помещали изображение зайца на коробки со сладостями, обложки книг, а также добавляли к подаркам плюшевого зверя. В некоторых муниципалитетах в наборы вкладывали развивающие игры вроде пазлов или кроссвордов.

Из года в год тройка самых крупных заказов практически не меняется. Лидером по дороговизне сладких подарков в этот раз стала местная администрация Петергофа. Там на эти цели заложили 6 млн рублей. Детям вручат сладости в картонных пирамидках, на которых будут изображены нарисованные детьми виды новогоднего Петергофа. Внутри будут ждать 300 граммов сладостей и развивающая игрушка с локальной тематикой: пазлы, настольная игра или сборная модель. Всего закажут 8 тысяч наборов по 810 рублей каждый. Контрактом займется ООО "Каскад".На втором месте МО "Светлановское", где, кроме традиционных сладостей, муниципалы решили подарить игру в дополненной реальности - в комплекте будет идти анимационная игра "Новогодний квест", для которой потребуется камера смартфона. Всего подготовили 2,5 тысячи наборов. Кроме того, местная администрация закупила 3,7 билетов на новогоднее представление в БКЗ "Октябрьский". Вся закупка обошлась в 5,3 млн рублей. Замыкает тройку лидеров МО "Шувалово-Озерки". Там подарки обошлись в 3,9 млн рублей. За эти деньги подготовят 11,1 тысячи наборов, в которых будут только сладости: шоколадные батончики, мармелад, печенье и другие вкусности. Поставкой займется ООО "Чиллада". Эта же компания получила четвертый из самых дорогих контрактов от МО "Горелово" на 3,7 млн рублей. За эти деньги подготовят 3 тысячи сладких наборов трех типов: мешки, подушки и шапки. Все три варианта упаковки должны иметь признаки символа нового года - зайца. Муниципалы решили, что это будет выражаться в наличии ушек.

Поставщиком сладких подарков в МО № 15 стал индивидуальный предприниматель Владимир Кучеров, муниципальный депутат-единоросс из Тамбовской области. Он предложил коллегам из Петербурга цену в два раза меньше, чем они предполагали. Вместо 3,6 млн рублей подарки обойдутся в 1,8 млн рублей. За эти деньги он обещал 7,2 тысячи сладких наборов. Изначально один подарок оценили в 500 рублей, но, после такого дисконта, вероятно, он обойдется в 250 рублей. Еще Кучеров предложил лучшую цену муниципалам из МО "Остров Декабристов". Подарочные наборы обойдутся в 554 тысяч рублей. Изначально на эти цели выделили 873 тысячи рублей. В Ломоносове закупят 4,3 тысячи подарков. Помимо конфет, суфле и халвы, в каждом наборе будет мягкая игрушка в виде кролика. Контракт получило ООО "Королевский холдинг" за 2,6 млн рублей. Столько же на сладкие подарки выделили в МО "Смольнинское". Там закупят 1700 наборов. Подарки для детей из МО "Полюстрово" обошлись в 1,8 млн рублей, хотя местная администрация была готова заплатить до 2,4 млн рублей. ООО "Королевский холдинг" подготовит 5,6 тысяч подарков, каждый из которых оценили в 437 рублей. В чемоданчике со сладостями будут шоколадные и карамельные батончики с мягкой игрушкой в виде зайца.

Администрация МО "Шушары" выделила 2 млн рублей на новогоднюю закупку. Муниципалы решили не выбирать, чем радовать жителей и решили предоставить выбор им самим. В качестве подарка там вручат 3,8 тысяч подарочных карт на покупки в гипермаркете "Лента" номиналом 500 рублей. Чуть меньше, 1,7 млн рублей потратили в МО "Гавань" на 2 тысячи наборов с игрушкой "Зайчик Лапуля", елочным шаром с логотипом МО и сладостями. В Колпино наборы обошлись в 1,8 млн рублей. ООО "Балтийский проект" предложило за один набор 287 рублей.

В поселке Металлострой новогодние сладости получат 1,2 тысячи детей. Подарки обошлись муниципалитету в 1,2 млн рублей. Там дети получат кроссворды из семи слов и сладости. За эти же деньги 1,8 тысячи детей из МО № 54 получат сладости и фломастеры.

Новогодние закупки остальных муниципальных образований не превысили 1 млн рублей. В МО "Купчино" администрация муниципалитета объявила тендер на 984 тысячи рублей. За эти деньги планировали закупить 1,1 тысячи наборов с конфетами, спортивно-развлекательной игрой и сумкой-шоппером. Плюшевый заяц в наборе тоже присутствует. Муниципалы из Владимирского округа закупили 1,2 тысячи наборов за 885 тысячи рублей, а Литейный округ - 1,1 тысячи комплектов за 798 тысяч рублей.

В поселке Комарово решили подарить детям магнит с портретом Деда Мороза, а также образовательную книжку с кроликом. За 796 наборов заплатят 549 тысяч рублей. В Павловске закупят 500 подарков по 1000 рублей каждый. В соседнем Пушкине тоже закупают около 500 подарков, но дешевле. Весь контракт обошелся в 378 тысяч рублей.

МО "Урицк" решило поздравить детей-инвалидов, которые проживают в округе. На эти цели выделили 360 тысяч рублей, но потратят лишь 228 тысяч рублей. За эти деньги, помимо 162 наборов, к детям придут Дед Мороз со Снегурочкой и лично поздравят каждого. В МО "Посадский" на подарки ушло 275 тысяч рублей. В поселке Репино на поздравления выделили 299 тысяч рублей. В администрации МО № 78 в качестве подарка решили закупить 271 кг печенья в жестяных банках. Новогоднее мучное обошлось им в 273 тысячи рублей. Привезти четверть тонны хлебобулочных изделий вызвался ООО "Сладкий фургон". МО "Усть-Ижора" выделило 195 тысяч рублей. В МО "Дворцовый округ" - 180 тысяч рублей.

В "Лиговке-Ямской" простые сладкие наборы из конфет обошлись в 277 тысяч рублей. Всего закажут 500 наборов весом 600 грамм.

Меньше всего потратилась администрация муниципального образования Кронштадт. В опубликованной закупке указана максимальная цена в размере 48 тысяч рублей, однако муниципалы закупили 400 наборов, каждый из которых оценили в 462 рубля. В них входят различные батончики, мармелад и мини-десерт.

МО "Гражданка" решила закупить для жителей 600 настенных календарей на 2023 год за 115 тысяч рублей. Еще муниципалы купили 1,5 тысячи билетов на мюзикл "Новогодний детектив" в Выборгском ДК.

Некоторые муниципалитеты не стали размещать извещения о проведении аукциона на закупку подарков к Новому году, хотя делали это в прошлом. Среди них, например, МО "Гагаринское" и МО "Лахта-Ольгино". Зато в последнем муниципалитете закупили 200 билетов на "Щелкунчика" в академическом театре балета Леонида Якобсона, которые обошлись в 375 тысяч рублей. Как муниципалы тратились на праздник в прошлом году – читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков