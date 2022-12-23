Петербургская пенсионерка пострадала из-за падения льда с крыши дома на Васильевском

Пожилая петербурженка была вынуждена обратиться за врачебной помощью после падения глыбы льда ей на голову. Инцидент произошёл на Васильевском острове, передаёт "Фонтанка".

Известно, что кусок снежной массы свалился на 66-летнюю пенсионерку во время её прогулки мимо дома № 29 по 18-й линии.

Здание, с которого откололся лёд, – это БЦ "Сенатор". За надлежащее состояние крыши отвечает владелец. Представители бизнес-центра пообещали связаться с пострадавшей.

Напомним, ранее наледь свалилась на 21-летнего петербуржца на Лиговском проспекте.