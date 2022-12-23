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Новости 16:10

РЖД поддержали воссоздание Павловского вокзала

фото ЗакС политика РЖД поддержали воссоздание Павловского вокзала

На заседании совета директоров "Российских железных дорог" одобрили идею воссоздания музыкального Павловского вокзала. Как сообщает ТАСС, компания-монополист решила выделить финансирование на работы по проектированию. 

Здание вокзала, построенное по проекту Андрея Штакеншнейдера было полностью уничтожено в годы Великой Отечественной войны. Оно знаменито концертами, которыми во второй трети XIX века регулярно дирижировал Иоганн Штраус-младший.

Судьбу "музыкального вокзала" нынешней осенью обсуждали губернатор Александр Беглов и директор Дрезденского оперного бала Ханс-Йоахим Фрай.

фото: muzvokzal.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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