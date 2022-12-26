Из-за радужных пятен на Неве чиновники инициировали проверку

На Неве в акватории Калининского района Петербурга обнаружили радужные пятна, о чем сообщает пресс-служба регионального управления Росприроднадзора.

Масляная пленка появилась в районе дома № 20 по Свердловской набережной, вблизи от двух выпусков сточных вод Выборгской ТЭЦ-17.

Специалисты взяли пробы воды и в ближайшее время определят концентрацию нефтепродуктов в них. За этим может последовать возбуждение административного дела.

На прошлой неделе проверка Росприроднадзора привела к штрафу для Водоканала, загрязнявшего Заводскую гавань в Кронштадте.

фото: RPN_SZFO / Telegram