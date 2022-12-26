Прокуратура переслала в Смольный обращение Вишневского о проверке расходования средств, выделенных на уборку Петербурга

Депутат Заксобрания Борис Вишневский опубликовал 26 декабря в своем Telegram-канале копию извещения, полученного от прокуратуры Петербурга. Согласно документу, ведомство перенаправило в городскую администрацию обращение парламентария, в котором тот просил проверить возможность расходования на Мариуполь 100 миллионов рублей из средств ГУДП "Центр".

Как следует из текста письма, вопрос о возможных нарушениях при выделении средств из городского резервного фонда на восстановление Мариуполя прокуратура перенаправила на рассмотрение вице-губернатора Валерия Пикалева. В свою очередь, вопросами законности расходования средств ГУДП "Центр" на восстановление Мариуполя предстоит заняться вице-губернатору Анатолию Повелию.

О результатах изучения обращения чиновники должны известить непосредственно прокуратуру и депутата Вишневского.

Полученным ответом парламентарий остался недоволен. "Прокуратура переслала обращение именно тем, чьи действия я требовал проверить. Прямо нарушив п. 5 ст. 10 закона о прокуратуре", — заявил он. Вишневский добавил, что намерен просить ведомство провести проверку собственными силами, а не пересылать запрос в администрацию.

О том, что Вишневский попросил прокуратуру проверить расходование средств ГУДП "Центр", стало известно в середине декабря. Этому предшествовало обращение предприятия в суд в попытке оспорить решение о выплате 300 тысяч рублей петербурженке, пострадавшей при падении на гололеде. Организация указывала на ограниченность в средствах и объясняла это тратами на Мариуполь. Позже глава комитета по благоустройству Василий Пониделко заявил, что речь идет об ошибке юриста и никакой связи между средствами ГУДП "Центр" и тратами на Мариуполь не существует. Предприятие обязали "в кратчайшие сроки" выплатить компенсацию пострадавшей горожанке.