Градозащитники насчитали 11 разрушенных исторических зданий в Петербурге за год

Петербургские градозащитники подвели итоги уходящего 2022 года, составив список утрат, который состоит из одиннадцати разрушенных исторических зданий. Как сообщается на сайте "Живого города", полный снос постиг бывший манеж лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии Васильевского острова и флигель дома Львовых на Прилукской улице.

В свою очередь, частично снесенными в исторических районах города оказались дворовые флигели дома Салтыковой (Большая Морская улица, 51), дом Шагина (набережная Фонтанки, 145Б), бани Екимовой (Малый проспект П.С., 4), Васильевский винный городок (Уральская улица, 1Ж).

Наконец, за пределами исторической части города пострадали здания Института морской связи и телемеханики (Наличная улица, 6И), дореволюционный дом 43 по Перевозной набережной, комплекс зданий склада-холодильника "Унион" (улица Шкапина, 43-45), деревянный дом купца Махалева в Песочном, дом Гаврилова в Тарховке и служебное здание хозстанции Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги между набережной Обводного канала и Боровой улицей.

Отметим, что год для градозащитных активистов оказался богатым на события: из-за участившегося демонтажа старинных домов им удалось привлечь к проблеме интерес главы СК Александра Бастрыкина. В августе были возбуждены уголовные дела по факту разрушения нескольких зданий. С тех пор ведомство более внимательно следит за сохранением культурного наследия.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру