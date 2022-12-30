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Новости 12:51

Володин объявил запрет услуги суррогатного материнства для иностранцев важнейшим законом декабря

фото ЗакС политика Володин объявил запрет услуги суррогатного материнства для иностранцев важнейшим законом декабря

Запрет иностранцам пользоваться услугами российских суррогатных матерей стал важнейшим законом декабря по версии спикера Госдумы Вячеслава Володина, известила пресс-служба нижней палаты парламента.

В обоснование своей позиции Володин заявил, что принятый закон "предотвратит торговлю детьми, защитит малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые браки или становятся жертвами преступлений". Также спикер указал, что по принятой норме дети будут получать российское гражданство даже в случае, если их потенциальные родители или одинокая мать окажутся его лишены.

Также, подводя итоги месяца, Володин отметил работу комитета по безопасности и противодействию коррупции и перечислил депутатов с наибольшей активностью в зале пленарных заседаний. Ими оказались Ирина Яровая, Владимир Кашин, Сергей Леонов, Валерий Гартунг и Роза Черемис.

Закон о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях 8 декабря. Как заявлял тогда Володин, закон призван уберечь детей от жизни в однополых семьях и от продажи на органы.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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