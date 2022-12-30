Володин объявил запрет услуги суррогатного материнства для иностранцев важнейшим законом декабря

Запрет иностранцам пользоваться услугами российских суррогатных матерей стал важнейшим законом декабря по версии спикера Госдумы Вячеслава Володина, известила пресс-служба нижней палаты парламента.

В обоснование своей позиции Володин заявил, что принятый закон "предотвратит торговлю детьми, защитит малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые браки или становятся жертвами преступлений". Также спикер указал, что по принятой норме дети будут получать российское гражданство даже в случае, если их потенциальные родители или одинокая мать окажутся его лишены.

Также, подводя итоги месяца, Володин отметил работу комитета по безопасности и противодействию коррупции и перечислил депутатов с наибольшей активностью в зале пленарных заседаний. Ими оказались Ирина Яровая, Владимир Кашин, Сергей Леонов, Валерий Гартунг и Роза Черемис.

Закон о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях 8 декабря. Как заявлял тогда Володин, закон призван уберечь детей от жизни в однополых семьях и от продажи на органы.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина