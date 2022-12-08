Госдума запретила иностранцам пользоваться услугами российских суррогатных матерей

Государственная дума сразу во втором и в третьем чтении приняла закон о запрете иностранным гражданам и лицам без гражданства прибегать к услугам суррогатных матерей из России.

Согласно принятому закону, пользоваться услугами суррогатных матерей разрешается семейным парам при условии, что по крайней мере один из супругов имеет российское гражданство. Также подобным правом наделяются одинокие женщины — гражданки России, которые по медицинским показаниям лишены возможности самостоятельно выносить или родить ребенка.

На принятие закона откликнулся в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", — выразил он свое мнение.

Также закон установил, что рожденный суррогатной матерью ребенок приобретает российское гражданство по факту появления на свет.

Законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами российских суррогатных матерей поступил на рассмотрение Госдумы в декабре 2021 года. Первое чтение инициатива преодолела в конце мая. На прошлой неделе Володин анонсировал ее дальнейшее рассмотрение и заявил, что принятие проекта позволит защитить детей от продажи за рубеж.