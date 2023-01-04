Субсидии предприятиям легкой промышленности продлят на 2023 год

Правительство продлевает до конца 2023 года срок действия программы поддержки предприятий легкой промышленности, следует из сообщения на его сайте от 4 января. Речь идет о субсидиях из бюджета, предназначенных для компенсации затрат бизнеса на погашение процентов по взятым кредитам.

Как уточнила пресс-служба правительства, решение коснется займов, взятых в текущем году для пополнения оборотных средств. Мера предусматривает возможность получения предпринимателями 70% от суммы, израсходованной на выплаты по процентам по кредитам, взятым на срок до двух лет.

"В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено более 600 миллионов рублей ежегодно", — уточнили в кабмине.

Также правительство продлило до конца года действие упрощенного порядка ввоза в Россию электронных устройств. Это касается, в частности, импорта смартфонов, планшетов и компьютеров, мера призвана обеспечить предложение этих устройств на рынке в условиях санкционного давления.