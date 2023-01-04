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Новости 14:09

Субсидии предприятиям легкой промышленности продлят на 2023 год

фото ЗакС политика Субсидии предприятиям легкой промышленности продлят на 2023 год

Правительство продлевает до конца 2023 года срок действия программы поддержки предприятий легкой промышленности, следует из сообщения на его сайте от 4 января. Речь идет о субсидиях из бюджета, предназначенных для компенсации затрат бизнеса на погашение процентов по взятым кредитам.

Как уточнила пресс-служба правительства, решение коснется займов, взятых в текущем году для пополнения оборотных средств. Мера предусматривает возможность получения предпринимателями 70% от суммы, израсходованной на выплаты по процентам по кредитам, взятым на срок до двух лет.

"В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено более 600 миллионов рублей ежегодно", — уточнили в кабмине.

Также правительство продлило до конца года действие упрощенного порядка ввоза в Россию электронных устройств. Это касается, в частности, импорта смартфонов, планшетов и компьютеров, мера призвана обеспечить предложение этих устройств на рынке в условиях санкционного давления.


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