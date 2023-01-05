Адвокат Крикун покинул Россию

Защищавший общественников и активистов адвокат Леонид Крикун сообщил в соцсетях о своем отъезде из России. Соответствующее решение было продиктовано нежеланием лишиться свободы, равно как и "содействовать, пусть и пассивно, функционированию этого режима".

По словам Крикуна, решение об отъезде он принимал, понимая необходимость оставить родных и близких и жить на новом месте в стесненных условиях. "Но для меня всё однозначно, я определил для себя, где мужество и героизм, а где предательство и малодушие", — указал он.

В комментарии изданию MR7 Крикун поведал, что его "окончательно утомило участие в имитационной модели правосудия" без возможности "найти управу" на "отписки правоохранителей". По его словам, перед отъездом он завершил свои обязательства по административным и уголовным делам в отношении активистов, а часть передал коллегам. Некоторыми делами адвокат планирует заниматься в удаленном режиме.

Крикун известен благодаря своему участию в ряде известных дел. В частности, он был адвокатом правозащитника Сергея Мохнаткина, экс-священника Иоанна Курмоярова, главы петербургского отделения партии "Яблоко" Александра Шишлова и экс-главы архангельского штаба Навального* Андрея Боровикова.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Фото: ombudsmanspb.ru

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.