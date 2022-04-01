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Суд оставил без изменений приговор экс-главе штаба Навального* в Архангельске по делу о клипе Rammstein

фото ЗакС политика Суд оставил без изменений приговор экс-главе штаба Навального* в Архангельске по делу о клипе Rammstein

Судебная коллегия оставила без изменений приговор бывшему главе архангельского штаба Алексея Навального* (как и ФБК**, признан экстремистской структурой) Андрею Боровикову по делу о распространении порнографии из-за клипа Rammstein, информирует SOTA.

Приговор активисту изменили только в той части, которая обязывала его выплатить 64 тысячи рублей за экспертизу.

Адвокат Боровикова Леонид Крикун отметил, что принятое 1 апреля решение практически повторяет решение Архангельского областного суда от 15 июля 2021 года. Тогда активисту сократили срок наказания с 2 лет и 6 месяцев до 2 лет и 3 месяцев. Срок, который Боровиков провёл в СИЗО до повторного рассмотрения апелляции, будет засчитан день за полтора. 

Защитники собираются подать кассационную жалобу. 

"Теперь уже понятно. Дело политически мотивировано", — высказал своё мнение адвокат Илья Сидоров.

1 февраля 2022 года кассационный суд отменил приговор Боровикову, отправив дело на новое рассмотрение.

Боровиков получил реальный срок из-за клипа Rammstein "Pussy", изобилующего интимными подробностями, который он выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" несколько лет назад: его признали распространителем порнографии.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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