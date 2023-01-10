Представители Генпрокуратуры снова не явились на суд по иску Вишневского

Представители Генеральной прокуратуры, с которой судится депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский из-за блокировкой его личной страницы "ВКонтакте", не явились на заседание 10 января в Василеостровском районном суде. Процесс пришлось отложить на 13 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда.

Представитель Вишневского, адвокат Андрей Чертков заявил в суде, что не считает возможным проводить заседание в отсутствие ответчика. Его позицию поддержал сотрудник Роскомнадзора, который принимал участие в заседании по ВКС. Судья ходатайство об отложении удовлетворил. Это уже второе заседание, которое пропускает Генпрокуратура.

Напомним, Вишневский добивается разъяснений, по какой причине заблокировали его страницу в социальных сетях. Генеральная прокуратура, по запросу которой доступ к личной странице был ограничен, отказывается называть нарушения, якобы допущенные "яблочником". Роскомнадзор ранее заявлял, что выполнял лишь техническую функцию. Профиль политика недоступен пользователям из России с лета.

Накануне стало известно, что на Вишневского и его бывшего коллегу Максима Резника составили административные протоколы по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) из-за их постов о городе Буча в Telegram.

Константин Леньков