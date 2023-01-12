На весенних довыборах в МО Петербурга "разыграют" пять мандатов

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин напомнил о планах по проведению дополнительных выборов муниципальных депутатов весной 2023 года. Об этом он заявил 12 января на заседании Горизбиркома.

Мейксин сообщил, что довыборы должны пройти в трех муниципалитетах: "Поселок Понтонный", "Красное Село" и "Южно-Приморский". Борьба будет вестись за пять мандатов, добавил глава Горизбиркома. Он уточнил, что по два места свободно в советах "Поселка Понтонный" и "Красное Село", а один — в "Южно-Приморском".

Пока довыборы в трех муниципалитетах не назначены. По информации ЗАКС.Ру, произойти это должно в начале следующей недели.

Ранее в Горизбиркоме прошло совещание с представителями территориальных избирательных комиссий, которые ответственны за довыборы в указанных трех МО. На нем обсуждались возможные даты проведения довыборов, сообщается на сайте ГИК, но сами даты не названы.

София Саттарова