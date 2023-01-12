Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 10:38

На весенних довыборах в МО Петербурга "разыграют" пять мандатов

фото ЗакС политика На весенних довыборах в МО Петербурга "разыграют" пять мандатов

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин напомнил о планах по проведению дополнительных выборов муниципальных депутатов весной 2023 года. Об этом он заявил  12 января на заседании Горизбиркома.

Мейксин сообщил, что довыборы должны пройти в трех муниципалитетах: "Поселок Понтонный", "Красное Село" и "Южно-Приморский". Борьба будет вестись за пять мандатов, добавил глава Горизбиркома. Он уточнил, что по два места свободно в советах "Поселка Понтонный" и "Красное Село", а один — в "Южно-Приморском". 

Пока довыборы в трех муниципалитетах не назначены. По информации ЗАКС.Ру, произойти это должно в начале следующей недели. 

Ранее в Горизбиркоме прошло совещание с представителями территориальных избирательных комиссий, которые ответственны за довыборы в указанных трех МО. На нем обсуждались возможные даты проведения довыборов, сообщается на сайте ГИК, но сами даты не названы. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Красное Село
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Понтонный
МО Южно-Приморский




Новости12 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама