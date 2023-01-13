В прошлом году в России по обвинениям в коррупции арестовано имущество на 61 миллиард рублей

За 11 месяцев 2022 года в России по делам о коррупции арестовано имущество на 61 миллиард рублей, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

"Надо понимать, что это общая сумма по уголовным делам СК России по стране. Но большая часть приходится на дела, расследуемые подразделениями центрального аппарата ведомства", — отметил Бастрыкин.

Председатель Следкома привел в пример несколько дел о коррупции, расследуемых ведомством. Так, по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева было арестовано имущество на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей, включая собственность самого бывшего чиновника на 470 миллионов рублей.

Среди других дел Бастрыкин упомянул разбирательство в связи с превышением должностных полномочий и получением взятки, возбужденное против 10 сотрудников Росгвардии, дело о мошенничестве и даче взятки против руководителей АО "Корпорация "Оборонные технологии", дело против сотрудников столичной ГИБДД другие.

В конце 2022 года президент Владимир Путин подписал поправки к закону "О противодействии коррупции", обязывающие региональных чиновников в пятидневный срок отчитываться о фактах склонения к коррупции. Одновременно с этим он освободил от необходимости декларировать имущество чиновников и силовиков, занятых в зоне СВО.

В наступившем году Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о денонсации подписанной ранее конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это, выразил убежденность в том, что выход России из конвенции никак не скажется на противодействии мздоимству.

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