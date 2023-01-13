Московский политик Лобанов вышел из спецприемника после 15 суток ареста

Московский математик, экс-кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов вышел 13 января на свободу после 15 суток административного ареста в спецприемнике, следует из сообщения в его Telegram-канале. Наказание он отбывал по протоколу о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

"Михаил Лобанов на свободе!" — гласит опубликованная утром запись. Лаконичный текст поста сопровождается фотографией встречи политика.

В конце декабря Никулинский районный суд Москвы рассмотрел дело Лобанова и назначил ему 15 суток ареста. Протокол на него был составлен из-за конфликта с правоохранителями во время обыска в квартире политика, состоявшегося утром того же дня. Сам Лобанов отрицал попытки сопротивления полицейским. В начале января стало известно о том, что медики после задержания зафиксировали у него ушиб грудной клетки и гематомы.

Обыск в квартире Лобанова состоялся в рамках уголовного дела о фейках про российскую армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), возбужденного против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*. Среди прочих силовики пришли и к бывшему мундепу Донского района Москвы Владимиру Залищаку. По окончании обыска последний купил билеты и в тот же день покинул Россию.

*Минюст внес Илью Пономарева в единый реестр иностранных агентов

Фото: Telegram-канал Михаила Лобанова