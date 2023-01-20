Красносел Валуев с земляками обсудил КРТ

Фото Константин Леньков, ЗАКС.Ру

Первую встречу Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий 2023 года провели в Красносельском районе. Она прошла в нетрадиционном формате - почти без криков и скандалов. Даже депутат Николай Валуев не смог вывести участников обсуждения на эмоции. Неизменным остается одно - петербуржцы требуют полностью отменить закон о реновации.

Встреча депутатов Заксобрания и петербуржцев состоялась 19 января в актовом зале администрации Красносельского района. В этот раз в зале было полно свободных мест. Из ЗакСа явились депутаты Михаил Барышников, Алексей Далматов и Андрей Алескеров - единственный из трех парламентариев, который голосовал против закона. От избранных на голосовании активистов пришли Елена Братковская и Надежда Ли. Кроме них в зале присутствовали Наталья Атанасова и другие члены фракции "Петербург против КРТ".

Неформальным ведущим вечера стал Алескеров, а его коллеги Барышников и Далматов в основном слушали выступления жителей. Последний активно конспектировал основные тезисы в тетрадь на протяжении всего мероприятия. Для депутата Далматова, оказывается, тема КРТ близка. Единоросс рассказал, что у него две квартиры в "хрущевках" - одна записана на него, а другая на супругу. Алескеров озвучил главные пожелания к закону, которые удалось определить по итогу предыдущих встреч: переселение в границах муниципалитета (хотя депутат отметил, что расселение в границах района более реальный вариант), и полную отмену закона.

- Нам, конечно, депутатам очень сложно, мы на себя берем весь удар. Закон неоднозначный, вызывает много вопросов, поэтому мы создали этот штаб, чтобы услышать максимально ваши пожелания, учесть их. Сделать так, чтобы жители были довольны. Мы работаем для вас. Сразу не критикуйте так резко, - сказал Барышников.

Корреспонденту ЗАКС.Ру показалось, что Общественному штабу впервые удалось нормально пообщаться с жителями. За вечер не прозвучали упоминания о Шушарах и Колпино, куда критики реновации бояться переселяться. Собравшиеся собственники квартир в "хрущевках" интересовались, как комплексное развитие территорий скажется на тех, кто покупал жилье в ипотеку и о судьбе выплат за капитальный ремонт. Кроме того, красноселы напомнили о собраниях собственников, на которых будут решать, включать дом в программу или нет. В зале звучали предложения добиваться согласия всех владельцев недвижимости, а не двух третей. Также одна из присутствующих попросила уточнить в законе конкретные проекты домов, которые могут попасть под снос. Сейчас в документе упоминается термин "хрущевка", который никакими нормативными актами не регламентирован.

- В законе фигурирует такое понятие как "хрущевка" и дан диапазон дат с 1957 по 1970 год. Годы правления Хрущева закончились 1964 году. Почему фигурирует это понятие? 70-е года - это уже дома брежневской постройки. Они совершенно другие, - спросила местная жительница.

На встрече выступила депутат МО "Горелово" Юлия Лебедева. Она подняла тему пожилых людей, которым в силу возраста не удастся нормально купить новое жилье, не говоря уже о переезде. Обращаясь от лица своего муниципалитета она закончила выступление требованием отменить закон о реновации.

- Закон надо отменять. Большинство жителей Санкт-Петербурга против этого закона. Он не просто рамочный. Он просто сырой. Вносить туда изменения - это нецелесообразно. <...> Надо сначала отменить, а потом уже начинать работу с общественниками, жителями, обсуждать каждое движение, - рассказала Лебедева.

Барышников отметил, что на юго-западе города практически нет домов, которые подпадали под закон о реновации, а в Ломоносове жители одного дома наоборот просят, чтобы их включили в программу.

- Все спорно. Мы, наверное, говорим немножко не о том. Да, может неправильно приняли закон, вам не нравится. Депутаты могли ошибиться. Не так все просто при принятии закона. Он долго обсуждался. Были поправки депутатские, которые не прошли. И я подавал, но я уверен, сегодня и они бы не решили ту проблему, которую мы сегодня обсуждаем, - признался Барышников.

Закон о комплексном развитии территорий, напомним, был принят Заксобранием в июне 2022 года. С момента внесения документа губернатором Александром Бегловым на рассмотрение до окончательного решения депутатов прошло всего 20 дней, причем второе и третье чтение экстренно состоялись в один день. После волны критики Беглов поспешил приостановить действие некоторых положений закона. Барышников отметил, что сейчас рассматривается вопрос об отмене закона. Либо о его доработке.

- А вдруг кто-то за этот закон? Если мы увидим, что большинство против и ничего с этим законом нельзя сделать, неужели вы думаете, что мы его оставим? Конечно отменим. Даже не волнуйтесь, - заявил депутат.

Также среди участников встречи был заявлен почетный житель Красногвардейского района, депутат Государственной думы Николай Валуев, который уже выступал по теме реновации на встрече в Московском районе. Как и в прошлый раз Валуев опоздал почти на 40 минут. Он снова решил рассказать об опыте московской реновации, отметив необходимость добровольного согласия жителей на расселение и выдачу нового жилья в разумной удаленности от прежнего места проживания. На прямой вопрос жителей о личной гарантии качественного жилья для участников программы КРТ парламентарий ничего пообещать не смог.

- Гарантировать, если вы хотите от меня гарантий, было бы с моей стороны просто глупо. Я не имею право вам такое гарантировать, потому что я должен был бы сам с киркой, извините, строить дома. Но учесть, что строитель обязан предусмотреть все каноны стройки - это, по моему, абсолютно справедливое пожелание. Естественно, что стены там должны быть не из картона, - парировал Валуев.

Один из участников встречи предложил Валуеву обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отменить федеральный закон о реновации. Валуев в ответ посоветовал самостоятельно направить соответствующее письмо в Госдуму. Он напомнил, что у народных избранников нет права проигнорировать обращение граждан.

Из муниципалов также выступил исполняющий обязанности главы МО "Южно-Приморский" Юрий Епифанцев, который рассказал, что основная причина недовольства законом среди петербуржцев заключается, по его мнению, в недоверии к властям.

- Как вы думаете, почему такая реакция жителей на эту законодательную инициативу? Потому что граждане Санкт-Петербурга, Красносельского района в том числе, граждане России не верят законодательной власти.

Муниципал предположил, что Смольный мог бы запустить эксперимент по расселению одного отдельного квартала, чтобы показать, как будет работать комплексное развитие территорий.

Встреча закончилась на положительной ноте. Собравшиеся поблагодарили администрацию Красносельского района за предоставленный актовый зал. Позже часть участников встречи решила пообщаться с депутатами лично. Некоторые пожелали сделать селфи с Валуевым. Впереди осталось всего три района, где еще предстоит выслушать мнение жителей о реновации: Колпинский, Курортный и Петродворцовый.













Константин Леньков