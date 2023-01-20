С Дворцовой площади убрали инсталляцию "Два сердца" в честь Мариуполя

Художественную инсталляцию "Два сердца", посвящённую побратимству Петербурга и Мариуполя, демонтировали с Дворцовой площади, информирует "Фонтанка" в пятницу, 20 января.

О том, что арт-объект будет убран с главной городской площади, стало известно пару дней назад. Комитет по печати уведомил градозащитницу Маргариту Николаеву, что экспозиция не представляет собой объект благоустройства и её пребывание на Дворцовой временно.

Отметим, что после установки "Два сердца" несколько раз побывали в поле зрения СМИ. В декабре прошлого года одиннадцатиклассница нанесла на арт-объект фразы, которые впоследствии легли в основу протокола о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Таким образом свою позицию о проводимой на Украине СВО. После этого на некоторое время "Два сердца" исчезли с главной городской площади, а затем, как сообщалось, к ним даже приставили охранника.