Архангельский вуз заявил об отсутствии планов отчисления студентки Кривцовой, обвиняемой в распространении фейков про армию

Северный Арктический федеральный университет в Архангельске не планирует отчислять свою студентку Олесю Кривцову, внесенную в перечень экстремистов и террористов, сообщил 23 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Ранее ей было отказано в предоставлении академического отпуска.

"Речи об отчислении в настоящее время нет. Ее никто не отчисляет, нет оснований ее отчислять", — приводит информагентство заявление САФУ.

Против Кривцовой возбуждено уголовное дело по статьям о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ) и об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Причиной этого послужили публикации в соцсетях на тему специальной военной операции.

В начале года суд отправил Кривцову под домашний арест. Позже Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов. На прошлой неделе студентка обратилась в полицию с требованием проверить высказывания депутата облсобрания от КПРФ Александра Новикова, назвавшего ее "дурой".