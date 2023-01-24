В Петербурге запущен контакт-центр по вопросам компенсаций льготникам за квартплату

В Петербурге заработал единый контакт-центр по вопросам начисления компенсаций льготникам за оплату ЖКХ, сообщила 24 января пресс-служба губернатора со ссылкой на главу жилищного комитета Олега Зотова.

Сервис представляет собой автоматизированную систему для предоставления сведений о расчете и начислении компенсаций. Получить ответы на интересующие вопросы петербуржцы смогут, позвонив по номеру 241-41-41. При необходимости система будет соединять обратившихся с Городским центром жилищных субсидий и Городским информационно-расчетным центром для получения индивидуальных консультаций.

По словам главы комитета по социальной политике Елены Фидриковой, расчет и начисление компенсаций за квартплату по новым правилам будет происходить автоматически для всех горожан, получавших выплаты в 2022 году. Им не потребуется подавать заявления для перерасчета, а обращаться в МФЦ нужно будет лишь тем, кто оформляет льготу впервые.

Ранее сообщалось о вступлении в силу новых правил начисления компенсации льготникам за оплату ЖКХ. Теперь она рассчитывается индивидуально для каждого гражданина в соответствии с величиной его коммунальных платежей, а не исходя из нормативов жилплощади и потребления услуг, как прежде.