Фигурантам дела о массовом отравлении барием в ГКДЦ №1 смягчили предварительную меру

Октябрьский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения всем четверым фигурантам дела о смертельном отравлении контрафактным барием в Городском консультативно-диагностическом центре № 1. Как сообщает издание 78.ru со ссылкой на свой источник, подследственных выпустили под подписку о невыезде.

В сентябре прошлого года их выпустили из-под стражи под домашний арест. Продлевать последний не стали, поскольку в деле не появилось новых данных, а вместе с тем истек предельный срок предварительной меры, связанной с лишением свободы.

Напомним, что преследование врачей началось год назад по статье 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более гражданам) после того, как от последствий отравления барием скончались семеро и пострадали десятки пациентов. По нему проходят четверо человек, включая бывшего главврача ГКДЦ № 1 Евгения Попова. Пострадавшим прошлой весной начали выплачивать компенсации.