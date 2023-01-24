В РПЦ готовят курс по духовно-нравственной культуре для младшеклассников

Курс по духовно-нравственной культуре для учащихся 1-3 классов школы готовит экспертная группа при Минпросвещения, передает 24 января ТАСС заявление митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, возглавляющего Синодальный отдел религиозного образования и катехизации РПЦ.

По словам митрополита, экспертная группа была создана по поручению главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Изначально предполагалось, что в школьном расписании появится новый предмет, в рамках которого ученики будут один раз в неделю посещать занятия по вопросам духовно-нравственного характера. Однако в процессе разработки появилась идея отказаться от введения отдельного предмета, а внедрить темы духовно-нравственной культуры в уже имеющиеся курсы, рассказал иерарх.

"Я очень надеюсь, что тот концепт, который <...> будет сформирован, будет рабочий, будет интересен для учителя, ребенка, родителей, профессионалов — по крайней мере, такая задача ставится", — произнес митрополит. Он выразил надежду, что работы завершатся в течение первого полугодия или раньше — до конца первой четверти 2023 года.

Ранее патриарх Кирилл высказал мнение, что каждый церковный приход должен оказывать материальную поддержку участникам СВО.

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