Депутат Пискарев обвинил Фонд Андрея Сахарова* во вмешательстве в выборы

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев обвинил 24 января Фонд Андрея Сахарова* во вмешательстве в российские выборы в сентябре 2022 года. Своим мнением он поделился на следующий день, после того как Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории страны.

"Эта американская НПО попадала в поле зрения нашей комиссии, вмешиваясь в избирательный процесс в ходе осенней кампании прошлого года", — поведал Пискарев в личном Telegram-канале. Депутат заявил о фактах распространения организацией "псевдоэкспертных оценок и прогнозов" вкупе с попытками повлиять на "исход предстоящих выборов в России".

В целом же Пискарев охарактеризовал Фонд Андрея Сахарова* как одну из иностранных НПО, действующих на территории России с нарушением законодательства. В частности, по версии депутата, правозащитники занимаются распространением фейков об армии. Конкретных случаев этого он, впрочем, не привел.

Также Пискарев поделился подсчетами, согласно которым Фонд Андрея Сахарова* оказался 73-й по счету нежелательной иностранной организацией. "Комиссия по расследованию фактов иновмешательства продолжит мониторинг деятельности зарубежных фондов и НПО, занимающихся подрывной деятельностью против нашей страны", — поделился планами на будущее парламентарий.

*Генпрокуратура признала The Andrei Sakharov foundation ("Фонд Андрея Сахарова") нежелательной организацией на территории РФ

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева