Бывший депутат ЗакСа Сысоев возглавил спортшколу во Фрунзенском районе

Самый молодой депутат Заксобрания Петербурга шестого созыва и бывший футболист петербургского "Динамо" Виктор Сысоев стал директором государственного бюджетного учреждения Спортивная школа № 2 Фрунзенского района. Учреждение получило лицензию 9 января, следует из выписки единого государственного реестра юридических лиц.

Школа находится по адресу ул. Пражская, д. 10, корп.2, стр.1. Рядом действует Академия хоккейного мастерства Валерия Харламова. Академия начала работать в феврале 2021 года. В церемонии открытия участвовали губернатор Александр Беглов и сын знаменитого хоккеиста Валерия Харламова, генеральный менеджер нижегородского "Торпедо" Александр Харламов.

В пресс-службе администрации Фрунзенского района ЗАКС.Ру сообщили, что бюджетное учреждение и частная хоккейная академия действуют в одном спортивном центре, но юридически друг с другом не связаны.

По информации сайта комитета по государственному заказу, в конце 2022 года спортшкола № 2 Фрунзенского района закупала амуницию для хоккейной команды. 24 декабря открылась хоккейная школа ГБУ СШ № 2 Фрунзенского района "Красная Машина Юниор", говорится в ее паблике в соцсети "ВКонтакте". Туда принимают детей от 8 лет. Сысоев отвечать на вопросы ЗАКС.Ру о новой работе отказался.

Сысоев — сын депутата ЗакСа от Фрунзенского района Любови Егоровой. Сам он был членом фракции ЛДПР в 2016-2021 годах. Депутатский мандат Сысоев получил в 21 год. До этого играл на позиции защитника за ФК "Динамо" Петербург. В предвыборном интервью он заявил, что намерен заниматься в парламенте "ничем". После этого в ЛДПР ему запретили общаться с журналистами.

На последних выборах в ЗакС Сысоев конкурировал со своей матерью и проиграл. После этого работал помощником депутата городского парламента Максима Яковлева.

Сергей Еремеев, фото - ВКонтакте/Красная Машина Юниор СПб