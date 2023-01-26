Смольный готовится к призывной кампании по старым правилам

Правительство Петербурга опубликовало 26 января проект постановления о проведении в 2023 году на территории города весеннего призыва в Вооруженные силы. Документ выложен на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Согласно тексту документа, предстоящий призыв будет проводиться по старым правилам и ждать изменения возраста потенциальных военнослужащих не следует. Администрациям районов Петербурга приказано помогать военкоматам "в обеспечении выполнения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет".

В срок до 1 апреля районные администрации должны обеспечить призывные пункты оборудованием для проведения медосмотра призывников. Также им поручено организовать амбулаторное обследование призывников в городских медучреждениях, а равным образом и проведение флюорографического обследования подлежащих призыву петербуржцев.

Также обеспечением обследования призывников должен заняться городской комитет по здравоохранению. На комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности возложена обязанность содействовать военкомату, а также проводить торжественные проводы призывников к месту несения службы. Комитеты по молодежной политике и по культуре должны будут заняться воспитательной и культурно-массовой работой с призывниками на сборном пункте Петербурга на Загородном проспекте, 54.

Контроль за выполнением поручения возложен на вице-губернатора Валерия Пикалева.

В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу выдвинул предложение изменить призывной возраст с нынешних 18-27 лет до 21-30 лет. Инициатива получила "концептуальное" одобрение президента Владимира Путина. Днем в четверг глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не видит необходимости менять призывной возраст в ближайшее время.