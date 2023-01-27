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Новости 12:04

Отставному майору полиции заочно дали восемь лет колонии по делу о "фейках"

фото ЗакС политика Отставному майору полиции заочно дали восемь лет колонии по делу о "фейках"

Суд в Москве заочно приговорил к восьми годам колонии бывшего полицейского Олега Кашинцева, проходящего по делу о фейках про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК). Об этом со ссылкой на адвоката Ильнура Шарапова сообщает проект "Сетевые свободы", отмечающий, что Кашинцев - первый россиянин, заочно приговоренный по избранной статье. Полученный им срок совпал с пожеланиями гособвинения. Майора полиции в отставке также лишили звания.

Экс-силовика преследуют из-за двух постов в социальных сетях: из-за опубликованной им видеозаписи с участием российского военнослужащего и из-за фотоколлажа с изображением действующего российского президента.

Кашинцев уехал из России не раньше декабря 2021 года. Его заочно арестовали в мае прошлого года. В декабре Интерпол отказался выдавать его российскому правосудию, указав на политический характер его дела.


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