Последствия крупного пожара возле ТЭЦ в Купчино удовлетворили требованиям Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора совершили пробы атмосферного воздуха после пожара, который накануне вспыхнул в здании склада с автозапчастями во Фрунзенском районе Петербурга (Южное шоссе, 37к1).

Замеры производились в жилом микрорайоне, примыкающем к месту происшествия. Эксперты, в частности, изучали концентрацию оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида, фенола и аммиака (всего - 22 позиции).

По результатам исследования выяснилось, что содержание в воздухе всех вредных веществ не превышают "гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения". Ведомство, согласно официальному сообщению, продолжает контролировать ситуацию на местности.

Возгорание на Южном шоссе локализовали спустя час после вызова спасателей. Всего на его ликвидацию ушло почти 5,5 часов. При пожаре никто не пострадал.