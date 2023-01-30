Беглов обнаружил понимание петербуржцев касательно реформирования уборки города

Петербуржцы с пониманием относятся к действиям Смольного по реформированию системы уборки внутриквартальных территорий, заявил 30 января в эфире "Радио России" губернатор Александр Беглов. К подобному выводу он пришел по итогам прошедшей в минувшую субботу прямой линии по вопросам уборки города.

"Общий вывод: петербуржцы понимают, что начатая городом реформа ЖКХ не делается в одночасье, — оповестил радиослушателей Беглов.

В своем выступлении градоначальник коснулся не только того, каким ему видится отношение петербуржцев к реформе, но также поведал о планах в связи с ней. "Мы восстановим контроль города над уборкой внутриквартальных территорий, — пообещал он. — Мы планируем, что в 2025 году численность группировки уборочной техники в Петербурге увеличится до 3,5 тысяч единиц".

В целом же Беглов пообещал, что петербургское правительство "ответит каждому, кто обратился на прямую линию".

Между тем, сотрудники Смольного уже начали отвечать на вопросы горожан, присланные на прямую линию Беглова в соцсети "ВКонтакте". В частности, на вопросы о программе комплексного развития территорий работники комитета по строительству ответили напоминанием о существовании в городе Общественного штаба по вопросам КРТ. Свои ответы нашлись у Смольного и на недовольство горожан высокими тарифами на вывоз мусора.

В ходе прямой линии Беглов, среди прочего, заявил о том, что реформа уборки города растянется на срок от полутора до двух лет вместо ранее обещанного одного года. О том, что еще говорил губернатор, читайте в материале ЗАКС.Ру.