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Муниципал 21:38

На довыборы в Понтонном и МО "Южно-Приморский" заявились первые самовыдвиженцы

фото ЗакС политика На довыборы в Понтонном и МО "Южно-Приморский" заявились первые самовыдвиженцы

Еще двое самовыдвиженцев намерены принять участие в дополнительных муниципальных выборах, которые пройдут в Петербурге в апреле. В МО "поселок Понтонный" заявилась 54-летняя администратор салона красоты "Орхидея" Светлана Захарченко. В МО "Южно-Приморский" в качестве самовыдвиженца выдвинулся генеральный директор строительной компании "Вита СПб" Григорий Цветков.

Цветков в сентябре 2021 года пытался избраться в депутаты Законодательного собрания Петербурга по списку региональной группы от "Единой России". В 2019 году он пытался избраться в муниципальный совет МО "Константиновское" в качестве самовыдвиженца.

Напомним, в апреле в МО "Поселок Понтонный", МО "Южно-Приморский" и МО "Красное село" пройдут дополнительные муниципальные выборы. Всего планируется избрать пять депутатов. Подробнее о том, кого выдвинули политические партии, читайте в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков


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