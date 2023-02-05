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Новости 13:13

С начала года в Петербурге открылось порядка 40 новых заведений общепита

фото ЗакС политика С начала года в Петербурге открылось порядка 40 новых заведений общепита

В течение января в Северной столице открыли порядка 40 новых заведений общественного питания: запускались как единичные точки, так и рестораны-сетевики, передаёт "Деловой Петербург".

Среди прочего в общепите появились объекты в формате диско-баров, фастфуда и больших семейных ресторанов в ТК или в спальных районах. Грузинская и кавказская кухни постепенно выходят из трендовых направлений.

К примеру, в "Галерее" запустили "Сыроварню" от Аркадия Новикова. На Невском проспекте в свою очередь начало работу стритфуд-кафе "Борщ", а у станции метро "Лесная" можно отведать раков в ресторане "Папа раков".

Напомним также, ранее в здании бывшего Варшавского вокзала открылся новый фуд-молл.


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