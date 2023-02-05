Британские СМИ сообщили о новом владельце дома, "где русского шпиона Скрипаля отравили "Новичком"

Долю в 75% в доме в Солсбери Великобритании, где жил бывший советский разведчик Сергей Скрипаль, купил местный житель, пишет издание Mirror. Оставшейся частью владеет муниципалитет: это необходимо в качестве "страховки" от появления в здании музея или другой туристической точки.

Газета Mirror пишет, что дом, "где русского шпиона на пенсии отравили "Новичком", смогли продать спустя пять лет после случившегося. После того, как Скрипаль с дочерью попали в больницу, а также пострадал полицейский, проводивший у них обыск, соседи настаивали на сносе здания. Военные сняли с дома крышу, окна для проведения дезинфекции, после чего он был признан безопасным и продан Совету Уилтшира за 260 тысяч фунтов стерлингов. Отныне домом владеет житель Великобритании, который планирует сделать в нём ремонт, после чего сдавать его в аренду.

Британский город Солсбери стал известен на весь мир после того, как бывший советский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь отравились, как утверждалось, нервно-паралитическим ядом "Новичок". Семье удалось выжить. После этого сообщалось, что Скрипали покинули страну и сменили имена.