Уголовное дело бывших топ-менеджеров ГК "ПИК" о хищении денег на строительстве в Петербурге прекращено

Уголовное делопроизводство, заведённое в отношении экс-вице-президента по региональному развитию группы компаний "ПИК" Александра Лефеля и бывшего главы одного из подразделений данной организации — ПАО "ПИК СЗ" — Николая Васильева, прекращено ввиду примирения сторон, информирует "Коммерсант".

Бывшим топ-менеджерам ГК "ПИК" инкриминировали статью о хищении 140 млн рублей при возведении жилого комплекса в Петербурге в 2017–2018 годах. Впоследствии сумма существенно уменьшилась после того, как следствию предоставили результаты нескольких строительно-технических и двух бухгалтерских судебных экспертиз.

Как итог, Лефель и Васильев выразили готовность покрыть эту сумму, которая не конкретизируется. В прошлом году следствие переквалифицировало состав преступления с особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на более мягкое — злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Затем уголовное разбирательство решили прекратить по нереабилитирующим основаниям.

За время следствия Лефель успел посидеть в СИЗО.