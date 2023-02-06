Минтруд внес изменения в список профессий для альтернативной службы

Минтруд внес изменения в список специальностей, пригодных для прохождения альтернативной гражданской службы, следует из сообщения ведомства от 6 февраля. В общей сложности перечень насчитывает теперь 150 профессий и 785 организаций, в которых можно проходить АГС.

В обновленный список вошли 25 рабочих специальностей, включая дояра, животновода, пекарь, рыбака прибрежного лова, слесарей, стропальщика, токаря и других. Также список пополнили 22 должности служащих, среди которых оказались инженер по сварке, специалист по защите информации, химик, специалист по реабилитации инвалидов, судмедэксперт, зубной техник, медицинский психолог, хореограф и прочие.

При этом из списка исчезли семь рабочих специальностей (в том числе гардеробщик, курьер и стеклопротирщик) и 15 должностей служащих (к примеру, агрохимик, администратор вычислительной сети, артист, врач-лаборант, концертмейстер, микробиолог и музыкальный руководитель).

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов предложил засчитывать в качестве альтернативной службы работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.