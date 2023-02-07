Депутаты предложили уравнять детей погибших от ковида медиков с детьми участников СВО

Депутаты Нина Останина (КПРФ), Олег Смолин (КПРФ), Владимир Сипягин (ЛДПР) и представляющая Петербург Оксана Дмитриева (не входит во фракции) внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об особых правах при поступлении в вузы детей медработников, погибших от ковида. Документ появился в электронной базе парламента днем 7 февраля.

"Проект закона предлагает установить особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета детей медицинских работников, погибших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы предлагают наделить таких детей теми же правами, что уже имеются у детей участников спецоперации и служащих, принимавших участие в боевых действиях вне пределов России. Они уточняют, что к текущему моменту установлена смерть 1 100 медиков от ковида, после которых осталось в общей сложности 333 несовершеннолетних ребенка.

"Соответственно, за последующие 18 лет полученными правами смогут воспользоваться 333 человека", — пришли к выводу депутаты.

Президент Владимир Путин 29 декабря прошлого года подписал закон, в соответствии с которым дети участников СВО наделяются правом приема на программы бакалавриата и специалитета за бюджетный счет в рамках отдельной квоты. Зачисление таких абитуриентов происходит без прохождения экзаменов, за исключением дополнительных испытаний творческой или профессиональной направленности.