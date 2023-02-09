"Всего доброго": Путин прокомментировал уход зарубежных компаний с российского рынка

Президент Владимир Путин 9 февраля высказался об уходе из России ряда зарубежных компаний. Своим мнением он поделился на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

"Сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят. Ну, всего доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор, это их решение", — приводит слова Путина РИА "Новости".

По заявлению президента, многие из покинувших Россию зарубежных компаний сделали это "без всякого удовольствия". "Ну кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? — задался вопросом глава государства. — Дело даже не в деньгах, просто многие душу вкладывали".

При этом Путин заявил, что уход зарубежных компаний не сказался на положении дел в стране. "Ничего не рухнуло и не разваливается. Наши компании, наши предприниматели подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу, и весьма успешно", — поделился он точкой зрения.

С началом спецоперации на Украине зарубежные компании стали покидать российский рынок. В четверг стало известно о планах ухода из страны японского производителя одежды Uniqlo.