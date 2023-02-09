Комтранс подвел итоги первой недели борьбы с закрытыми номерами машин

Комитет по транспорту отчитался 9 февраля об успехах пеших инспекторов Городского центра управления парковками, которые с начала месяца патрулируют улицы Петербурга в поиске автомобилей с закрытыми номерами.

Как следует из сообщения комтранса, за неделю инспекторы "очистили от посторонних предметов 390 государственных регистрационных знаков автомобилей, припаркованных в зоне платной парковки". Также они выявили и передали в ГИБДД данные о 231 машине без номеров.

"Кроме того, проведено 226 разъяснительных бесед с водителями, в том числе о способах оплаты стоянки", — подсчитали в комитете.

Начиная с 1 февраля в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга, охваченных зоной платной парковки, действуют пешие инспекторы, занятые поиском припаркованных автомобилей с закрытыми номерами. Они ежедневно перемещаются по утвержденным маршрутам с 08:00 до 20:00. Штраф за несоблюдение правил стоянки в зоне платной парковки составляет три тысячи рублей.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"