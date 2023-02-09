Более 20 тысяч петербуржцев оформили Fan ID

Петербуржцы, смирившиеся с появлением электронных карт болельщика Fan ID, продолжают их оформлять: по состоянию на 6 февраля в городских МФЦ выпустили уже 21 351 карту, известили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Смольного. С конца января за данной услугой в МФЦ обратились свыше 2 тысяч граждан.

В Смольном напомнили, что Fan ID не имеет физического накопителя. Он представляет собой специальный номер, который отражается в личном кабинете на сайте Госуслуг. С его помощью можно приобрести билеты на различные мероприятия, где необходима карта болельщика. Подать заявку на оформление Fan ID можно также через Госуслуги.

Напомним, закон о Fan ID начал действовать на петербургском стадионе "Газпром Арена" с 1 декабря 2022 года.

Новую систему бойкотирует большая часть ультрас всех клубов РПЛ, кроме чеченского "Ахмата". Фанаты "Спартака", "Локомотива" и ЦСКА в знак протеста переставали посещать матчи. Саботировали игры также отдельные группы болельщиков "Зенита".