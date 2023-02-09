Свыше тысячи сотрудников "Адмиралтейских верфей" озадачили Смольный и ЗакС вопросом платной парковки

Представители Заксобрания Петербурга и Смольного провели встречу с почти сотней сотрудников "Адмиралтейских верфей", заинтересованных в вопросе организации зоны платной парковки в районе, где находится предприятие. Пересказ с места дискуссии приводит пресс-служба ЗакСа.

Со стороны городского парламента в мероприятии приняли участие глава комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков. От Смольного пришёл замруководителя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, а также замдиректора по организации перевозок СПб ГКУ "Организатор перевозок" Павел Адарич и первый замдиректора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" Анна Федоренко.

На сегодняшний день на "Адмиралтейских верфях" трудоустроены свыше 7 тысяч сотрудников и из этого количество порядка 3 тысяч добираются до места работы на личном транспорте. Представители профсоюза завода были обеспокоены завышенными ценами на платную парковку и, как следствие, вынужденное оставление своего транспорта в примыкающих к предприятию дворах.

Отвечая на запросы участников профсоюза, Ваньчков указал на важность введения платной парковочной зоны в Адмиралтейском районе для повышения его доступности для общественного транспорта.

"С введением платных парковок в вечерние часы пик пробки в центральных районах города уже сократились на 35 минут. Машины МЧС, полиции и скорой помощи могут более оперативно прибыть к пункту назначения. Поэтому в мегаполисе приоритет всегда будет именно у общественного транспорта", – высказался Ваньчков.

Он добавил также, что ежедневно городским транспортом пользуются свыше 3 млн пассажиров. Поэтому для того, чтобы обеспечить его бесперебойную работу, и была организована зона платной парковки.

Во время дискуссии были приведены несколько возможных путей для решения поставленным профсоюзом задач: организация развозки либо отказ от личных авто в пользу общественного транспорта. Также предлагалось организовать парковку на территории верфей.

В свою очередь члены профсоюза АО "Адмиралтейские верфи" передали представителям Смольного и ЗакСа коллективное письмо, в котором представили свои предложения по решению вопроса. Подписи под ним поставили свыше тысячи человек.

Напомним, ранее стало известно о том, что действие парковочных разрешений в Петербурге с 1 января масштабируют от границ муниципалитетов до границ районов.