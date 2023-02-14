Минстрой планирует разрешить в следующем году строительство деревянных пятиэтажек

Минстрой планирует внести в 2024 году изменения в законодательство с целью разрешить в России возведение деревянных зданий высотой до пяти этажей, сообщило 14 февраля ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Музыченко.

"Основные вопросы — это, конечно, пожарная безопасность. Мы в этом году, думаю, полностью завершим все испытания и как минимум обеспечим внесение изменений в 2024 году в нормативную базу, обеспечив строительство до пяти этажей", — заявил чиновник.

Музыченко отметил, что строительству деревянных домов до пяти этажей препятствуют только требования пожарной безопасности, из-за которых увеличивается стоимость жилья. В то же время, по его словам, у Минстроя есть "абсолютное понимание с коллегами из МЧС, как этот вопрос решить".

"Со следующего года пять этажей у нас можно будет строить", — пообещал замминистра.

В ноябре прошлого года сообщалось о подготовке Минстроем проекта строительства жилых домов с терминалами для посадки дронов.