Дрозденко вручил ключи от новых квартир жителям 32 аварийных домов в Тихвине

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил ключи от новых квартир жителям 32 бараков Тихвина, передаёт 15 февраля пресс-служба региональной администрации. Дома построены по программе расселения аварийного жилья.

Комментируя событие, Дрозденко отметил, что на этом программа не заканчивается.

"В Тихвинском районе остается ещё порядка 70 бараков, которые надо расселить", - констатировал губернатор.

Также он сообщил, что на расселение аварийных домов в регионе власти направили 15 млрд рублей.

Днём ранее областной вице-губернатор Евгений Барановский рассказал, что в перечне проблемных объектов Ленобласти осталось сто недостроенных зданий.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"